Heyecanla beklenen Matrix 4’ün setinden ilk görüntüler geldi

Matrix serisinin dördüncü filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde San Fransisco’da başlandı.

Serinin hayranları yeni filmi heyecanla beklerken, setten gelen görüntüler ise filmden az da olsa izleyicilere ipucu verdi.

Setten paylaşılan ilk görüntüde Trinity’nin (Carrie-Anne Moss), Neo’ya (Keanu Reeves) uçmayı öğrettiğine dair teorileri de beraberinde getirdi.

Görüntülerde oyuncu ya da dublörlerin binadan aşağı atlıyor, havada durup süzüldükten sonra ise Trinity, Neo’nun elini tutarak göğe yükseliyorlar.

Uçma manevrasını Neo’nun değil de Trinity’nin yapmış olması, yeni çıkacak filmde Trinity’nin önceki serilerden daha farklı güçlere sahip olduğu yorumlarına neden oldu.

Warner Bros. yapımı Matrix 4’ün, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.