İnsanla maymundan melez tür doğar mı?

– Bilim insanları, insanla maymunu yapay olarak çiftleştirerek evrime müdahale etme teşebbüsüne ne zaman başladı?

En ciddi ilk teşebbüs, SSCB'de Stalin ile başlıyor. Krasnaya Frankestein, yani Kızıl Frankenstein Dr. İlya İvanoviç görevlendiriliyor insan-maymun melezi için. Dönemin Moskova gazetelerinde ciddi bir haber çıkıyor. Bir direktif veriyor bilim insanlarına Stalin: “Yenilmez bir insan türü istiyorum. Acıdan etkilenmeyen. Yüksek dirençli. Ve her ne olursa olsun, sorun etmeden yiyebilen…”

– Sonra?

1926'da Bilim Akademisi, Polit Büro'dan emri alıyor: “Canlı bir savaş makinesi yapacaksınız. Hedef, İnsaymun.” Bu işin üstesinden insan ile maymun melezi insaymun gibi adlar öngörülen melez bir cinsin gelebileceğine inanılıyor. Başlatılıyor ama sonuç alınamıyor.

TIPKI MAYMUN GİBİ

– İş SSCB'de kalıyor mu yani?

Doğal olarak sıçrıyor Avrupa'ya ve ABD'ye. Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Trévoux'da 18 Ekim 1713'te bir bebek dünyaya geliyor. Bazı söylentilere bakılırsa gençkız yaşlarında ölüyor. Kayıtlara göre basık bir burnu, kocaman köpek dişleri, yarık dudakları, upuzun kolları ve bacakları ve kıllı bir vücudu var. Annesi ise maymuna da bakan çalışan bir kadın. Ve yer yine Fransa, Plancoët kenti. Tıp dergisi Recueil Périodique d'Observations de Médecine, Maréchal'de 1757 yılında “Sur une fille qui ressembloit d'une guenon” başlığı ile bir haber çıkıyor. Şöyle deniliyor haberde: “Birkaç yıl önce burada maymuna benzeyen ve maymun gibi davranan 5 yaşında bir kız çocuğu can veriyor. Konuşmayı öğrenemiyor fakat aynen gerçek bir maymun gibi bağırıyor.”

İNSANSI MAYMUN

– İnsanları ve diğer hayvan türlerini karıştırmak, insanlık dışı mı? Böyle bir yaratık meydana getirmek yanlış mı olur?

Biz her ne kadar bir şempanzeye düşünmeden ‘maymun' diyor olsak da, bilimsel terminoloji açısından şempanze de, tıpkı insan, orangutan ya da goril gibi bir maymun değil. Bunlar da ‘insansı maymun' olarak bilinirler. İnsanların da içinde bulunduğu İnsansı Maymunlar da, Eski Dünya Maymunları ve Yeni Dünya Maymunları ile birlikte bir bütün olarak ‘Maymunlar Takımı'nın bir üyesidirler. Maymun kelimesi, günümüzde artık türleri bilinemeyen bir grubu değil, ortak atadan gelme bir grubu ifade etmektedir. İnsan türü, yeni gelişen ve benimsenen bilimsel terminolojiye göre bir primattır, bir ‘maymun' türüdür ve daha spesifik olarak bir İnsansı Maymun'dur. Yani insan, zaten maymundur. Geldiği yer, şempanze ile ortak atası Orrorin'dir.

İNSAYMUN İÇİN İLK GİRİŞİM SOVYET LİDER STALİN’DEN

Sovyet lider Stalin, insan ile maymun melezi İnsaymun için Dr. İvanov'u görevlendiriyor. O dönem için olağanüstü bir meblağ olan 200 bin dolar karşılığı tahsisat çıkartıyor. İvanov, dişi maymunların insan spermi ile hamile bırakılmasını planlıyor öncelikle. Üç şempanze ile başlatıyor deneyini. Soldaki fotoğraf o deneyin ürünü.

MODERN MAYMUNLAR MODERN İNSANOĞLUNUN ATALARI DEĞİL!

– İnsan, bir maymun türü ise diğer maymun türleri neden insan olmuyor sorusu da evrimle ilgili en çok sorulan sorulardan birisi…

İnsan, günümüzdeki hiçbir maymundan gelmemektedir çünkü. Bu Evrim Kuramı'yla çelişir. Şu andaki canlıların hiçbiri, bir diğerinden meydana gelmemiştir. Modern türler birbirlerinden evrimleşmezler; sadece ortak birer ataya sahiptirler. İnsanın yaşayan en yakın kuzenleri, bonobo maymunları ve şempanzelerdir. Yaşamayan türler arasındaki en yakın kuzenleri de Neandertaller gibi insan türleridir. Var olan bütün canlılar ile insan arasındaki ilişkiye Charles Darwin, “Yaşam Ağacı” demiştir. Maymunlar neden doğrudan insanoğluna evrimleşmemektedir? Çünkü, modern maymunlar, modern insanın ataları değildir.