İşçi Filmleri Festivali 14’üncü kez kapılarını açıyor

Atakum Belediyesi, Tez Koop İş Sendikası Samsu Tabip Odası, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Halkevleri, Samsun Çevre Platformu, Samsun Sinema Topluluğu, KATİB ve Kazım Koyuncu Kültür Merkezi iş birliğiyle 14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 18-20 Ekim tarihlerinde Atakum’da sinemaseverlerle buluşuyor.

FESTİVALİN TEMASI ARKADAŞ Z. ÖZGER’DEN

Festival açılışı, 18 Ekim Cuma günü saat 19:00’da Atakum Yalı Kafe’de Erdal Bayrakoğlu konseri ve kısa film gösterimiyle başlıyor. Her yıl barış, özgürlük, direniş konulu temalara yer verilen festivalin bu yılki teması, Şair Arkadaş Zekai Özger’in Pencere şiirinin “Perdeyi aç, sesin sarsın dünyayı” dizesi oldu.

EMEK FESTİVALİ

Kadınların kamerasından yaşamı tarif etmenin, izleyicide önemli etkiler yaratacağına ve bakan ve gören kadının, baktığı ve gördüğü yere dikkat çekmek istenilen festivalde ‘Kadın Özel Gösterimi’ de yer alacak. Başladığı ilk günden beri sponsorsuz bir şekilde, gönüllü emek ile yapılan festivalin açılışında, izleyiciyle buluşacak ilk eser, yönetmenliğini Myriam Fougere’nin yaptığı feminist bir yol filmi olan “Feminista” olacak.

UMUT, PERDEYE TAŞINIYOR

14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde umutsuzluğa karşı umudun perdeye taşındığı 8 uzun, 10 da kısa metraj filmin yer aldığını dile getiren Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Başladığı günden itibaren gönüllü bir şekilde yapılıyor. Gösterimler ücretsiz olacak. Halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Filmler, Türk Tabipleri Birliği, Tez Koop İş Sendikası ve Atakum Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde izlenebilecek.



