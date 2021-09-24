‘İyi niyetli kent hacker’ı oldular, fark yarattılar!

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın bu yılki 5 Fark Yaratanı’ndan biri ‘Onaranlar Kulübü’ oldu. Kendilerini ‘iyi niyetli kent hacker’ı olarak tanımlayan gönüllüler, sanatsal dokunuşlarla mahalle ve sokaklara estetik katıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009'dan bu yana 42 şehirden 200 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Programın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen Onaranlar Kulübü, “Tüketme, üret”, “Atma, onar”, “Saklama, paylaş” misyonundan yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmalarla sokaklara estetik katıyor, toplumun geri dönüşüm bilincine katkı sağlıyor. Kendilerini sokakları sahiplenen “iyi niyetli kent hacker”ı olarak tanımlayan gönüllüler; sokaklarda, mahallelerde ve diğer kamusal alanlarda kolektif üretim yöntemleriyle onarımlarını sürdürmeye devam ederken, eğitim ve atölyelerle üretim yöntemlerini de kent halkıyla paylaşıyor.

Sosyal etki yaratmaya çalışan bir gönüllülük hareketi olan Onaranlar Kulübü; Doğukan Güngör, Ufuk Emin Akengin ve Furkan Bakır'ın önderliğinde 2015'te kuruldu. Yaşadıkları çevreyi güzelleştirme ve iyileştirme hedefiyle bugüne kadar binden fazla gönüllü eşliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde 60 sokağı onaran ekip, doğalgaz kutularından su borularına kadar birçok nesneye estetik ve işlevsel bir görünüm kazandırdı. Proje alanını belirledikten sonra çalışmalarını kağıt üstünde kurgulayan gönüllüler, projelerini belirlerken açık çağrı yöntemiyle başvurular alıyor ve ihtiyaçlara göre başvuruları değerlendiriyor. Tüm bu süreçlerin sonunda ise kent gönüllüleri doğru zamanda, doğru mekanda, doğru araç gereçlerle buluşturuluyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Gönüllülerin katılımıyla oluşan Onaranlar Kulübü, şehrimizin sokaklarına enerji ve estetik katıyor, daha sürdürülebilir bir dünya için geri dönüşümü sanatsal bir görsellikle buluşturuyor. Fark Yaratanımız gibi biz de herkesin bir araya gelerek ürettiği, onardığı kentlerin daha da güzelleştiğine inanıyoruz” dedi.