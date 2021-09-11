Jennifer Lopez ve Ben Affleck kırmızı halıda boy gösterdi

Paparazzilerin gözde çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi. 2000'lerin başında birlikte olan ve evliliğin ucundan dönen çift yıllar sonra bir araya gelirken, kırmızı halıda çiftin samimi pozları dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en önemli sanat etkinlilerinden Venedik Film Festivali’nden dün “Bennifer” yani Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçti…

Yıllar sonra birlikte olmaya başlayan çift ilk defa kırmızı halıda boy gösterdi. Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Last Duel isimli filmin prömiyeri için İtalyan kentine giden çift samimi pozlar verdi.



52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu derin göğüs dekolteki beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti.

Ellerini bir an bile bırakmayan çift kameralar karşısında öpüşürken, sık sık şakalaşarak kameralara gülümseyerek poz verdi.

Tabloid basını, “Sonunda”, “Tekrar kırmızı halıda birlikteler” başlıkları attı.

İlginizi Çekebilir Beklenen görüntü: Bennifer Venedik Film Festivali'nde