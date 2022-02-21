Justin Bieber’ın corona virüs testi pozitif çıktı

27 yaşındaki ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Şarkıcının Las Vegas'ta düzenlenecek konseri ise bu sebepten ötürü iptal oldu.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Şarkıcının Las Vegas’ta düzenlenecek konseri ise bu sebepten ötürü iptal oldu.

Page Six’in haberine göre Bieber, pazar günü Las Vegas’taki T-Mobile Arena’daki düzenlenecek şovunu, corona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı iptal etmek durumunda kaldı.

Haber, basına cumartesi günü duyurulurken Las Vegas’taki konserin 28 Haziran 2022’de yapılacağı açıklandı.

Şarkıcının önümüzdeki hafta salı günü Arizona’da ve perşembe günü de Kaliforniya’da olan iki konserinin iptal edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Justin Bieber’ın konserin iptal edilmesinden ötürü oldukça hayal kırıklığına uğradığı ama ekibiyle hayranlarının sağlığını her zaman için ilk sırada tuttuğu belirtildi. Bieber’ın hastalığı hafif atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken yaz aylarında şovunu sergilemek için sabırsızlandığı aktarıldı.

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