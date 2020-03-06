Kadebostany yeni albüm sonrası Türkiye’de

'Castle in the Snow'; 'Mind if I Stay' şarkıları ile tanınan, Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Kadebostany, İzmir ve İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

Müzikleri, görsel kimlikleri ve canlı performanslarıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine erişen Kadebostany, 4 yepyeni şarkıdan oluşan yeni ep’leri ‘DRAMA Act 1”’ ile 3 Nisan’da kariyerlerini yepyeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Grup, yeni albümünü yayınladıktan bir gün sonra, 4 Nisan’da İzmir Arena’da olacak. 5 Nisan’da ise İstanbul’da Klein Phoenix’te dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Grubun kurucusu Guillaume de Kadebostany, konserler öncesinde ”Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de daha fazla zaman geçirmeyi çok isterim. Çok fazla harika sanatçınız var ve onlarla daha fazla işbirliği yapmak istiyorum. İstanbul’da daha yeni DRAMA Act 1 videosunu çektim. İçinde 4 yeni şarkı bulunan 20 dakikalık bir video. 3 Nisan’da yayınlanacak. Bunu harika Türk film yapımcısı Hasan Kuyucu ve harika bir Türk ekibiyle yaptım” dedi.