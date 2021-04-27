Kadıköylülerin 25 yıllık hasreti

Kadıköy Fikirtepe’de 1960’lı yıllarda kurulan ve özellikle yaz aylarında açık hava sinemalarıyla ün yapan Murat Sineması 45 yıl boyunca hizmet verdikten sonra kullanıma kapatıldı. Kapatılan sinema salonun ardında ise unutulmayan anılar kaldı. 25 yıl önce kapatılan sinema salonu filmlerin yanı sıra yaz aylarında düzenlenen açık hava konserleriyle biliniyor. Döneminde birçok Yeşilçam oyuncusunun da uğrak noktasından biri olan Murat Sineması şimdilerde hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Fikirtepeli vatandaşların tek isteği ise birçok kişinin hatıralarında yer edinen Murat Sinemas’ının yeniden açılması.





“O DÖNEMDE BİR EKOLDÜ”

Murat Sineması’na ilişkin konuşan Fikirtepe’nin 50 yıllık mahalle sakini Savaş Tosunuğlu, “Yeşilçam’da yer alan filmlerin ilk oynandığı yer bu sinemaydı. Hatta bu alanda yazlık konserler de olurdu. Nuri Sesigüzel, Cem Karaca, Müslüm Gürses gibi sanatçı ve birçok oyuncu Murat Sineması’na gelirdi. Sinema filmleri başlamadan önce buralarda Türk Sanat Müziği çalardı.Murat Sineması o dönemde bir ekoldü. İnsanlar bir yeri tarif edeceği zaman Murat Sineması üzerinden tarif ederdi” dedi.

“MURAT SİNEMASI DURAĞI DİYE GEÇİYOR”

Kent Araştırmacısı Berk Erkent, “Bu tarz yazlık sinemalar sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için önem arz eden mekanlardır. Murat Sineması da bu mekanların başında gelir. Bugün Fikirtepe’de o bölge, minibüslerde Murat Sineması durağı olarak geçer. Fikirtepe zaten mahalle kültürünün yoğun olarak yaşandığı bir bölge. Bu yüzden Murat Sineması bölge halkının hafızasında çok fazla yer edinen bir mekan. Kadıköy adına konuşacak olursak Caddebostan’da Budak, Serdar, Kınay gibi sinemalar mevcut. Bu tarz alanlar insanların bir araya gelmesini mahalle kültürünün ayakta tutulmasını sağlayan mekanlardı. Umarım bu zorlu pandemi sürecini atlattıktan sonra bu mekanlar yeniden canlandırılır ve insanlar özlem duyduğu o günleri bir kez daha yaşama imkanı bulur” diye konuştu. (İHA)