HAYAT
Abone Ol

Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamalarında yıldızlar geçidi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinliklerinde yıldızlar geçidi yaşanacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:16 - 19 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamalarında yıldızlar geçidi

Elton John, Duran Duran gibi efsanevi müzisyenlerin sahne alacağı Platin Jübile hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta geçirdiği 70 yılı kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte ünlü isimlerin katılımıyla “rüya gibi” bir etkinlik hedefleniyor.

Elton John…

Daily Mail’in haberine göre, Queen gitaristi Brian May de, Altın Jübile kutlamalarından 20 yıl sonra, Platin Jübile için de sahne alacağı için çok mutlu.

Duran Duran…

Buckingham Sarayı önünde 4 Haziran’da gerçekleşecek konser, üç aşamalı bir şekilde düzenlenecek ve iki buçuk saat sürecek.

Daniel Craig…

Etkinlikte; Elton John, Duran Duran, Brian May dışında Alicia Keys, Nile Rodgers, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, Craig David, Mabel ve George Ezra gibi isimlerin de yer alacağı belirtildi.

Birleşik Krallık'ta bir ilk: Kraliçe Elizabeth'in konuşmasını Prens Charles okudu İlginizi Çekebilir Birleşik Krallık'ta bir ilk: Kraliçe Elizabeth'in konuşmasını Prens Charles okudu Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl kutlamalarında Harry, Meghan ve Andrew'a veto İlginizi Çekebilir Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl kutlamalarında Harry, Meghan ve Andrew'a veto Kraliçe II. Elizabeth'i Singapurlu bir sanatçı temsil edecek İlginizi Çekebilir Kraliçe II. Elizabeth'i Singapurlu bir sanatçı temsil edecek