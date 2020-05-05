Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tiyatrolar için yönetmelik değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yönetmelikte yaptığı değişiklik ile yardımlara 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında başvurulacağını açıkladı.

“Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin yüzde 50'sine kadar yardım yapılabilir” maddesi de değiştirildi. Buna göre artık maliyetin yüzde 70’ine kadar yardım yapılacak.

DESTEK MİKTARI ARTIRILDI

Profesyonel tiyatrolar için yıllık destek miktarı maksimum 80 bin TL’ydi, bu rakam 150 bin TL’ye çıkarıldı. Amatör tiyatrolar için 15 bin TL olan maksimum destek miktarı da 30 bin TL’ye yükseltildi.

SALGIN İÇİN GEÇİCİ İKİ MADDE

Ayrıca corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü durumla ilgili de iki geçici madde yönetmeliğe eklendi. Bu iki madde şöyleydi:

– Bakanlıkça 2020 yılında tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla; Bakanlıktan almış olduğu yardıma ilişkin yükümlülüklerini 2019-2020 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların bu Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgeleri, (ç) bendinde belirtildiği şekilde il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmez. Bu özel tiyatroların her biri için (ç) bendinde belirtilen video kaydı sunulmak kaydıyla pandemi ilanının yapıldığı 11 Mart 2020 tarihine kadar projeyi sergiledikleri sayı asgari sayı olarak kabul edilir.”

– 2020 yılında 2020-2021 sanat sezonu için profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapan özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydedilmiş sayılır.”