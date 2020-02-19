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Matrix 4’ün setinden ilk fotoğraflar geldi
Matrix 4’ün setinden ilk fotoğraflar geldi
Heyecanla beklenen devam filmi Matrix 4'ten görüntüler gelmeye devam ediyor. Keanu Reeves ve rol arkadaşı Carrie-Anne Moss'un film setinde motorsiklet üzerindeki görüntüleri hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.
Kültür Sanat 19 Şubat 2020 - 09:36

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yeniden başrolde yer aldığı Matrix serisinin dördüncü filminin çekimleri başladı. Setten gelen görüntüler, serinin son filmi hakkında çok fazla bir şey anlatmasa da hayranlarını oldukça heyecanlandırdığı bir gerçek.

Fotoğraf: BACKGRID USA

Yeni gelen set fotoğraflarında ise Reeves’in canlandırdığı Neo karakteri, eski görüntüsünden oldukça uzakta görünüyor. Saç ve sakal stiliyle Reeves, hala John Wick serisindeki görünüşüne sahip.

Fotoğraf: BACKGRID USA

17 yıl sonra tekrar bir araya gelen ikilinin bu halleri sosyal medydada da gündem oldu.

Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği serinin dördüncü filminde Reeves ve Moss’a, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen gibi ünlü oyuncular da eşlik edecek.

Fotoğraf: BACKGRID USA

Serinin ilk filmi 1999 yılında gösterime giren Matrix, adeta bir fenomen haline gelmişti. 2003 yılında ise The Matrix Reloaded ve üçüncü film The Matrix Revolutions izleyici karşısına çıkmıştı.

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Son güncelleme: 10:34 - 19.02.2020
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