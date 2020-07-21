MHP’li Başkan, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni’ni temizlik işlerine sürdü

Mersin’in Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı henüz bilinmeyen bir nedenle görevinden alınıp temizlik işlerine sürüldü. Sandalcı'nın Erdemli'nin MHP’li Başkanı Mükerrem Tollu'nun kararıyla görevden alındığı iddia edildi. Başkan Tollu “Bu arkadaşın kadrosu zaten Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeydi" açıklaması yaptı.

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevini yaklaşık 6 yıldır sürdüren Deniz Sandalcı, henüz bilinmeyen bir nedenle görevinden alınarak Temizlik İşleri Müdürlğü’ne sürüldü. Karar sonrası büyük bir şok yaşayan tiyatrocu Deniz Sandalcı, temizlik işleri müdürlüğü kadrosuna atanma yazısının kendisine tebliğ edilmesinden sonra belediyedeki görevinden istifa etti. Deniz Sandalcı ile ilgili beklenmeyen görev değişikliği Mersin’deki sanat camiasında büyük şaşkınlık yarattı.

DAVA AÇACAK

Yıllardır görev yaptığı Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevinden alınıp Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna atanmasının şoku içinde olan Deniz Sandalcı, “Görevim süresince işim sanat oldu. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sanatsal anlamda önemli yere geldi. Neden bu görevimden alındığım konusunda bir bilgi verilmedi. Sadece, gelen yazıda Temizlik İşleri Müdürlüğü emrine verildiğim yazıyor. Bu haksız uygulamaya çok üzüldüm. Bu nedenle istifa ettim. Ancak, hukuksal anlamda mücadele vereceğim” dedi.

“ASLİ GÖREVİNE GÖNDERDİK”

Konu ile ilgili konuşan Erdemli Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“Bu arkadaşın kadrosu zaten Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeydi. O birimde bazı durumlar oldu. Zaten boş zamanlarında tiyatro yapıyordu. Biz de, şimdi kendi asli görevine gönderdik. Sürgün diye bir şey yok. Şimdi asli görevini sürdürmek durumundadır”

‘HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMAZ’

Genç tiyatrocunun yakın arkadaşı Semih Iğdigül ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından “”Bundan 6 yıl önce Erdemli sanat, sanatçı, tiyatro, sinema, kültür bilmezken, Erdemli’ye geldin sanatı ve kültürü getirdin, çocuğuna, gencine, yaşlısına sahne kokusunun ne kadar değerli ne kadar önemli olduğunu öğrettin. Oyunlar ücretsiz olduğu için salonu dolduran vatandaşlarda oyunlarını izlettin. Sanatçılar, beyni kıt bazı insanlar tarafından Allahsız, komünist, solcu, alkolik, olarak bilinir. Belediyelerde de sanatçı olarak kalmak çok zordur ve hiçbir başarı cezasız kalmaz sözünün ne kadar doğru olduğunu ne yazık ki Erdemli Belediyesi’nde de gördük. Duydum ki seni sahnelerden alıp çöpe vermişler. Canını sıkma keser döner sap döner gün gelir sap döner” açıklamasını yaptı.