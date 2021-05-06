Müzikseverleri yıkan karar: Sziget Festivali iptal

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, pek çok etkinlik ile ilgili de iptal ve erteleme haberleri geliyor. Onlar arasına son olarak Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget katıldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen festival, 2021 yılı için iptal kararı aldı. Festivali düzenleyen organizasyon ekibi adına açıklama yapan Tamas Kadar, “Kalbimizde büyük bir üzüntüyle, dünya genelindeki bu belirsizlikten ötürü önümüzdeki yılki festivale daha güçlü hazırlanmak için iptal kararı aldık” dedi.

SON FESTİVALDE SHEERAN VE POST MALONE



Dünya genelinden her yıl binlerce müzikseveri bir araya getiren Sziget Müzik Festivali son olarak 2019 yılında düzenlenmişti. O yıl festivale Foo Fighters, Ed Sheeran, Post Malone ve Macklemore gibi birbirinden ünlü grup ve isimler katılmıştı.

Worldometers’ın verilerine göre Macaristan’da corona virüsü salgınının başından bu yana 787 bin vaka görüldü. Aynı süreçte 28 bin 297 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.