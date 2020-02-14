Nükhet Duru ve sanatçı dostlarının ‘Hikayesi Var’

Nükhet Duru’nun müzik hayatının en özel parçalarını, sevdiği ve seçtiği ünlü müzisyenlerle birlikte seslendirip, yeniden yorumladığı “Hikayesi Var” albümünün tüm şarkıları müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Albümün özel partisine, Duru’nun albümünde yer alan sanatçılar da katıldı.

Nükhet Duru'nun yeni albümü “Hikayesi Var” önceki gece Dada Salon Kabarett'te düzenlenen ‘Listening Party'de davetlilere sunuldu. Nükhet Duru'nun sesi ve güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını büyülediği geceye, ünlü sanatçının albümde birlikte şarkı söylediği Kenan Doğulu, Sıla, Funda Arar, Ceylan Ertem, Kalben, Sena Şener'in yanı sıra Kerem Bursin, Eda-Metin Özülkü, Merve Çağıran, Kaan Urgancıoğlu, Sinan Tuzcu, Ayta Sözeri, Birce Akalay, Polat Yağcı gibi isimler katıldı.



Gece Okan Bayülgen'in Nükhet Duru'yu sahneye davet etmesiyle başladı. Nükhet Duru sahnede “Sanat hayatımın en özel ve en farklı albümlerinden biri çıkıyor. Bu albümde çok beğendiğim ve tarzıyla uyuştuğumu düşündüğüm isimlerle düet yaptık. Bu özel albüm de sevgiyi ve sevginin hatırlandığı bir gün olan 14 Şubat'ta çıkıyor,” dedi.

“Hikayesi Var” albümünde toplam 11 farklı isim yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Sıla ve Mabel Matiz ile söylediği şarkıları dinleyicilere sunan ve büyük beğeni toplayan albümde Kenan Doğulu, Funda Arar, Rubato, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Evrencan Gündüz, Ata Demirer ve Zeynep Bastık yer alıyor.



Nükhet Duru “Hikayesi Var” albümünde Sıla ile ‘Yaralım', Kenan Doğulu ile ‘Seninle', Mabel Matiz ile ‘Nerde', Evrencan Gündüz ile ‘Aşık Oluyorum', Funda Arar ile ‘Beni Benimle Bırak', Zeynep Bastık ile ‘Kazandım', Kalben ile ‘Bir Nefes Gibi', Ceylan Ertem ile ‘Destina', Sena Şener ile ‘Gözlerim Bulutlu', Rubato ile ‘Sevda' ve Ata Demirel ile ‘Mahmure' şarkılarını birlikte söyledi. Bu albümün alamet-i farikası ise sanatçıların kendi söyleyeceği şarkıları kendi ekiplerinin düzenlemeleri, sound ve üslubuyla yorumlamaları oldu.