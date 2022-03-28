Oscar’da skandal görüntü: Will Smith sahnede Chris Rock’ı tokatladı

Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen Oscar ödül töreni sırasında skandal bir görüntü gerçekleşti... Oscar kazanan Will Smith, eşi üzerinden espri yapan Chris Rock'ı tokatladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en prestijli sinema ödülleri olarak lanse edilen Akademi Ödülleri’nde skandal anlar yaşandı…

King Richard isimli filmdeki rolüyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi olan Will Smith, tören sırasında sunuculuk yapan Chris Rock’ı sahnede herkesin gözü önünde tokatladı.

Uluslararası haber ajanslarının ve milyonların gözü önünde yaşanan olay ise şöyle gerçekleşti…

King Richard’daki rolüyle Oscar heykelciğini kazanmadan önce sunucu Chris Rock’ın esprisine bozulan Will Smith sahneye çıkarak ünlü oyuncuyu herkesin gözü önünde tokatladı. Rock, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in görünüşü ile ilgili espri yaptıktan sonra öfkeden deliye dönen Will Smith sahnede Rock’a tokat attı.

Rock, 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith’in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Chris Rock, Jada Pinkett Smith’in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore’a benzettikten sonra başına gelenler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

HASTALIKTAN DOLAYI SAÇINI KAZITIYORMUŞ

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak “alopesi” ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.

ROCK HARİCİNDEKİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Smith daha sonra Chris Rock haricindeki birçok isimden özür diledi. Tenis yıldızları Venus ve Serena Williams’ın babaları Richard Williams’ı canlandıran Smith ödül konuşmasında, “Richard Williams da ailesinin sıkı bir savunucusuydu” dedi.

Smith ayrıca Akademi’den ve diğer adaylardan da özür diledi.

Will Smith oturduktan sonra Rock’a hakaret etmeye devam ederken ABD’deki yayıncı ünlü oyuncunun sesini kıstı.

Oscar Ödül Töreni’nin ardından Los Angeles Polis Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada Rock’ın Smith hakkında suçlamada bulunmadığı ve Smith hakkında soruşturma başlatılmayacağı belirtildi.

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