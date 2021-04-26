Oscar’ı kazanan Chloé Zhao’ya ülkesinden sansür

Nomadland filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı kadın olsa da bu başarısı ülkesi tarafından sansürle karşılandı.

Zhao'nun 2013 yılında bir röportajında ülkeyi “her yerde yalanların olduğu bir yer” olarak tanımlaması, Çin'in daha önce Nomadland’e ait tüm tanıtım materyallerini internetten kaldırmasıyla sonuçlanmıştı.

ZHAO’YA ERİŞİM ENGELİ

Ülkenin bu tepkisi hiç dinmemiş olacak ki Weibo’da Zhao’nun adı için yapılan aramalarda, bir COVID-19 aşılama kampanyasını savunan ve aynı adı taşıyan Çinli bir yetkili hakkındaki bilgiler ortaya çıktı. Bir süre sonra da “sayfa bulunamadı” ibaresine yer verildi.

Channel News Asia’nın haberine göre de 9 milyon takipçisi olan bir blog yazarının Zhao hakkında popüler bir Weibo gönderisi de kayboldu ve Associated Press, 14 milyondan fazla Weibo takipçisi olan film dergisi Watch Movies’in bir gönderisinin sansürlendiğini bildirdi.

BASINDA YER ALMADI

Çin devlet medyasında ise Zhao’nun zaferiyle ilgili haberler çok azdı. Devletin iki ana medya kuruluşu olan CCTV ve Xinhua tarafından Zhao'nun galibiyetiyle ilgili haberlere henüz yer verilmedi.

Nomadland'in yönetmeni Oscar'ı kabul ederken konuşmasında Çin'e bir atıfta bulunmasa da Çince bir ifadeden ilham aldığını belirterek şunları söyledi:

“İnsanlar doğduğunda özü itibarıyla iyidirler. Bu sözler çocukken beni çok etkilemişti ve bugün hala buna inanıyorum. Bazen sanki tersi doğruymuş gibi görünse de, nerede olursa olsun karşılaştığım insanlarda hep iyi bir şey buldum.”

Zhao’nun Oscar’a aday olmasıyla beraber Çin hükümetinin Oscar Ödül Töreni’ni 50 yıl sonra yayınlamayacağı konuşuluyordu.

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