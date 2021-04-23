“Paspas’ın İçinde” dans

21 yıldır Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde çağdaş dansı destekleyen; yabancı ve Türk dans sanatçıları, koreograflar ve dans eğitmenleri ile dersler, atölyeler ve performanslar gerçekleştiren Akbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü “Paspas'ın İçinde” performansıyla kutluyor.

“Paspas'ın İçinde”, Sanatçı Başar Ünder'in Akbank Sanat'ta sergilenen, küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff üstlendiği Distopya Ses Sanatı Sergisi için tasarladığı ‘Sesi Yükseltilmiş Paspas' adlı yerleştirmesinden ilham alan bir solo dans performansı. Koreografisi Ebru Cansız'a ait olan, dansçı Gizem Seçkin'i izleyeceğimiz solo performans bizleri, izleyicinin sergide yer alan paspasla etkileşimi sonucu çıkan seslerin, başka bir bedende nasıl dansa dönüşebildiğini hayal etmeye davet ediyor. Performans Akbank Sanat'ın Instagram ve Youtube hesaplarında yayınlanacak.