Pixar filmine yasaklar bitmiyor: 14 pazarda daha engellendi

Pixar'ın Oyuncak Hikâyesi serisindeki sevilen karakter Buzz Lightyear beklenmedik bir kriz yaşıyor. Film, eşcinsel ilişkiyi özendirdiği gerekçesiyle 14 pazarda yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Oyuncak Hikâyesi’nin spin-off’u olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Lightyear, sansürle karşı karşıya kaldı.

Walt Disney Co.’nun, şirketin iki evli kadın karakter arasındaki öpücüğü de dahil olmak üzere eşcinsel ilişki tasvirlerini kaldırmayı reddetmesinin ardından, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki on dört pazarda Pixar filminin gösterimleri yasaklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayınlanması yasaklandıktan sonra Lübnan, Ürdün, Malezya, Endonezya, Bahreyn, Mısır, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Filistin toprakları, Suriye ve Irak’taki yetkililer de filmin yayınlanmasını yasakladı.

Bazı ülkeler, özellikle film içeriği konusunda katı kuralları olanlar, genellikle stüdyolardan yerel yetkililerin tartışmalı veya rahatsız edici bulduğu materyalleri düzenlemesini ister. Ancak bu defa, Disney’in bir filmin bütünlüğüne müdahale eden kesintileri ve değişiklikleri yapmayı reddettiği belirtildi.

Lightyear, bu hafta sonu Kuzey Amerika’da vizyona girecek. “Lightyear”ın yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yapım bütçesi var ve filmin açılış hafta sonunda yurt içi bilet satışlarından yaklaşık 75 milyon dolar kazanması bekleniyor. BoxOfficeMojo.com’a göre, “Oyuncak Hikayesi” serisinin en yeni film olan 2019’un “Oyuncak Hikayesi 4”, yurt içi gişe hasılatında 121 milyon dolara ulaştı ve dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

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