Porto Rikolu müzik yapımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nden hareket eden ve Florida'ya uçmaya başladıktan birkaç dakika sonra inmeye çalışan küçük bir uçak çarşamba günü düştü. Porto Rikolu müzik yapımcısı José Ángel Hernández de dahil olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Uçağın ait olduğu Helidosa Aviation Group, Twitter hesabından Gulfstream jetinin iki mürettebat üyesi ve yedi yolcu taşıdığını söyledi.

Şirket, uçağın Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’daki Las Americas Uluslararası Havalimanı’na inmeye çalışmadan kısa bir süre önce Orlando, Fla.’ya gitmek üzere El Higüero havaalanından kalktığını söyledi. Şirket, pilotların uçuşu neden iptal ettikleri veya kazanın olası nedenleri hakkında ayrıntı vermedi.

Kazadan sonra havalimanı operasyonları durdurdu ve yüzlerce uçuşu iptal etti.

Daha çok “Flow La Movie” olarak bilinen 38 yaşındaki Hernández, Bad Bunny ve Ozuna’nın söylediği “Te Boté” gibi Urban Latin şarkılarının yapımcılığını yaptı. Ayrıca Nio Garcia, Brray ve Juanka’nın “La Jeepeta” ve sanatçıları Bryant Myers, Arcangel, Nicky Jam, El Alfa ve Darell’in katıldığı “Wow Remix”in yapımcılığını yaptı.

Helidosa Aviation, uçuş sırasında Hernandez’e altı yakınının ve meslektaşının eşlik ettiğini söyledi. Hayatını kaybeden isimler şu şekilde açıklandı: Debbie Von Marie Jimenez Garcia, Keilyan Hernandez, Hayden Hernandez, Yeilianys Jeishlimar Melendez Jimenez ve Jesiel Yabdiel Silva. Ayrıca şirket mürettebatından Luis Alberto Eljuri ve Víctor Emilio Herrera da hayatını kaybedenler arasında.

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