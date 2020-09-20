Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devretti!

Türk tiyatrosunun geleneği olan 'Kavuk', bugün düzenlenen bir törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredildi.

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den, İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Türk tiyatrosunun geleneği olan ‘Kavuk’, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle Şevket Çoruh'a devredildi.

Kavuk Devir Teslim Töreni'nin ardından Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyunu sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirilen gecenin bilet gelirleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacak.

KAVUK GELENEĞİ NEDİR?



Kel Hasan Efendi Kavuğu, Türk Tiyatrosu’nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılıyor.

Bu gelenek, tiyatrodaki tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, güldürü tuluatının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı.

Kavuk, 1968’de dönemin en yetenekli ortaoyuncusu Münir Özkul’a devredilmişti. Münir Özkul kavuğu daha sonra Ferhan Şensoy’a, Şensoy da Rasim Öztekin’e emanet etmişti.