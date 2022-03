Rusya’ya karşı yaptırımlar Çaykovski’yi bile sildirecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyayı derinden etkilerken Galler'den de şaşırtıcı bir haber geldi. Cardiff Filarmoni Orkestrası, "şu anda uygunsuz olacağını" söyleyerek Rus besteci Çaykovski'yi programından çıkardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken kültür sanat alanında da birçok Rus besteci, yazar ve sanatçı da yaptırıma uğruyor. Daily Mail’in haberine göre, Cardiff Filarmoni Orkestrası, efsanevi Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’yi, 18 Mart’ta gerçekleştireceği konser programından çıkartıyor.

Orkestranın web sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu karar, “Rusya’nın Ukrayna’yı son işgali ışığında” alındı. Buna göre, orkestranın gerçekleştireceği son konserde Çaykovski’nin 1812 Uvertürü eseri yer almayacak. Yeni programda ise John Williams’ın The Cowboys Uvertürü, Dvorak’ın Senfoni No.8’i ve Elgar’ın Variations On An Original Theme’inin performanslarına yer verilmesi planlanıyor.

“DÜŞMAN RUSYA DEĞİL”

Kararı eleştiren Muhafazakar Parti milletvekili Fay Jones, “Burada düşman olan Putin. Rusya değil” şeklinde bir tweet attı.

Rus sanat dünyasına yaptırımlar bu kadarla sınırlı değil. Son olarak 68 yaşındaki şef Valery Gergiev, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği destek hem de Ukrayna’nın uğradığı işgali kınamaması sebebiyle Münih Filarmoni Orkestrası’nın şefliğinden azat edilmişti.

