‘San Fermin Festivali’ üst üste ikinci kez iptal edildi

İspanya’nın kuzeyindeki Pamplona kentinde boğa koşularıyla tanınan dünyaca ünlü San Fermin Festivali, corona virüsü salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edildi. Belediye Başkanı Enrique Maya yaptığı açıklamada festivalin iptal edildiğini duyurarak, şehirdeki mevcut sağlık durumunun bu yıl da festivalin yapılmasını imkansız kıldığını açıkladı.

Maya, Covid-19'a karşı aşılamanın yavaş sürmesinin festivalin iptal nedenleri arasında yer aldığını belirterek, “Aşılama ritmi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor. Her bin kişiden yalnızca 202'sine sadece bir doz aşı yapıldı. Her bin kişiden yalnızca 83’ü ikinci doz aşıyı vuruldu. Sürü bağışıklığına ulaşmaktan çok uzaktayız. Bu nedenle ne kadar acı verici olursa olsun bu kararı almak zorundaydık” dedi.

Maya, Pamplona’nın bulunduğu Navarre bölgesinin şu anda 100 bin kişi başına 432 vaka ile İspanya’daki en yüksek vaka oranına sahip bölgeler arasında bulunduğunu açıkladı.

Her yıl geleneksel olarak 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde boğa koşularının dışında çok sayıda müzik ve kültür etkinliği de yapılıyor. Festivale yaklaşık 1 milyon turist katılıyor.

ʻʻ İspanya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 488 bin 469'a, toplam can kaybı 77 bin 738'e ulaştı.