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Sanatçılar Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan acil destek paketi istiyor
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sanata destek için acil destek paketi önerisi sundu. Derneğin başkanı olan ressam Bedri Baykam sundukları paketin detaylarını SÖZCÜ TV’ye anlattı.
Hande ZEYREK
Kültür Sanat 8 Mayıs 2020 - 11:21

Sanatseverlere de çağrı yapan Baykam “Bu zor günlerde şimdi sanatın sırası mı? Demeyin. Tam da sırası. Türkiye Cumhuriyeti bir kültür devrimiyle kuruldu. Unutmayalım ki Mustafa kemal'in en zor günlerde hiçbir kesintiye gitmeden operayı, sinemayı finanse etmiştir. Bu süreçte sanata ayıracak ne vaktimiz ne ekonomimiz var diye düşünülürse sanata dönmek istediğimizde sanatçıların ve sanat ortamının çok şey kaybettiği görülecektir' dedi.

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