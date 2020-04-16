Şefkat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şefkat mi, şevkat mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şefkat'tir.
ŞEFKAT NE DEMEK: Sevecenlik anlamındadır.
ŞEFKAT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şefkat mi, şevkat mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şefkat şeklinde olmalıdır.
şevkat (Yanlış kullanım)
şefkat (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bazen sevgi fedakarlık ve şefkat ister.”