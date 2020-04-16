Şefkat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şefkat mi, şevkat mi?

Şefkat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şefkat mi, şevkat mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şefkat’tir. Şefkat mi, şevkat mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şefkat'tir.

ŞEFKAT NE DEMEK: Sevecenlik anlamındadır.

ŞEFKAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şefkat mi, şevkat mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şefkat şeklinde olmalıdır.

şevkat (Yanlış kullanım)

şefkat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bazen sevgi fedakarlık ve şefkat ister.”