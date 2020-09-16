Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni’nin atamasına 2. ret!

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanan Mehmet Ergen'in kadrosuna yine onay çıkmadı. Cumhur İttifakı, İmamoğlu’nun atamasını ikinci kez tartışmalar arasında reddetti.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in atamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli oturumunda onay çıkmamıştı.

Konu 16 Eylül 2020 tarihli İBB Meclisi'nde tekrar gündeme geldi. Kültür Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından atama işleminin mevzuata uygun olduğunu belirterek genel sanat yönetmenine dair 2020 yılı vize işleminin yapılması talep edildi.

2019 yılına ait vize edilmiş olan ve Şehir Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 18'inci maddesi uyarınca ataması yapılan Süha Uygur'dan boşalan kadroya aynı mevzuat, usul ve ilgili yönetmelik maddesi hükümleri uyarınca atamanın yapıldığı hatırlatıldı.

Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine göre belediye personelini belediye başkanının atayacağı yönünde hüküm bulunduğu belirtildi. Mehmet Ergen'in atamasının onayı konusunda karar alınmak üzere talep ikinci kez meclise havale edildi.

KOMİSYON REDDETTİ

Hukuk, Temel Haklar, Kültür ve Sanat Komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda, Mehmet Ergen'in belirtilen pozisyona atanabilmesi için gerekli şartları taşımadığı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin Genel Sanat Yönetmeni kadrosuna atanmasının doğru bulunmadığı belirtildi.

12 Mart 2020 tarihli meclis kararıyla reddedilmesine rağmen genel sanat yönetmeni olarak atama işlemi yapılmasının hukuka aykırı olduğu ifade edilerek “sözleşmesi ve pozisyonunun vize edilmesi” teklifi reddedildi. Karar meclisten oy çokluğu ile geçti. Boşalan kadrolara atanan 199 sözleşmeli sanatçının atamalarına da onay çıkmadı.

“SİCİLİ TERTEMİZ”

Karar mecliste tartışmaya neden oldu. CHP'li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu karara tepki göstererek “Ergen ile ilgili dava tespit davası olduğundan cezası yok. Sicili tertemizdir. Israrla bu dava gündeme getiriliyor. İddia edildiği gibi bir İBB şirketinde de çalışmıyor. Yaptığı işlerle yurt içi ve yurt dışında kanıtlamış bir isim. Her şey kanuna uygun. 25 yıl İstanbul'u, 18 yıl Türkiye'yi yönettiniz, bir tane sanat yönetmenine kafayı taktınız. Gülünç duruma düşüyorsunuz” dedi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET TARTIŞMASI

AKP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammed Kaynar da Ergen'in sabıkası olduğunu söyleyerek bu göreve layık olmadığını belirtti. Kaynar “İBB ile bağı olmayan kişi nasıl şehir tiyatrolarını yönetiyor? Burada bir skandal var” dedi.

Kaynar, Ergen'in cumhurbaşkanına hakaret ve küfür ettiğini öne sürdü. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da küfür ve hakaret konusuna sert tepki göstererek “Bir yöntemi, atamayı beğenmeyip karşı çıkabilirsiniz ama burada dedikodu yapamazsınız. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiyse suç duyurusunda bulunun. İnsanları böyle karalayamazsınız. Yakışıyor mu bu bir hukukçuya? Varsa böyle bir şey gereğini biz de yaparız. Patagonya mı burası?” diye sordu.