Şehir Tiyatroları’na geri dönen oyunculardan ilk açıklama

Şehir Tiyatroları'ndan 3 yıl 7 ay önce ihraç edilen tiyatro sanatçıları, geri döndü. Tiyatrocuların avukatı Erkut Güzel, "İşten atılmanın geçersiz olduğu tespit edildi" derken, yeniden Şehir Tiyatroları'na dönen oyuncu Pervin Bağdat, "Güzellikler Evi'ne güzellikler katabilmek isteğiyle geri dönüyoruz nihayet. Hakkımız olanı aldık" açıklamasını yaptı. Usta tiyatrocu Levent Üzümcü ise kendisinin işten atılma davasının hala sürdüğünü belirterek, Şehir Tiyatroları Sanat Yönetimi'nin ricası üzerine bir oyunda yer alacağını duyurdu.

Şehir Tiyatroları’nda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı oyuncular ihraç edilmişti. İhraçlar o dönem oldukça tepki çekmişti. İşe iade davası açan oyuncular, davalarını kazanmasına rağmen kuruma alınmamıştı. O oyuncular 3 yıl 7 ay aranın ardından Şehir Tiyatroları’na geri dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Oyuncuların avukatı Erkut Güzel, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Biz işe iade davasını açmıştık. Çok hızlı sonuçlanmıştı. Seçim dönemine denk gelince bekleme sürecine girdik. Hepsinin mahkeme kararı var, hepsi kazandı. İşten atılmanın geçersiz olduğu tespit edildi. Belediyenin elinde hiçbir veri yoktu. Bu ihraçların hangi kriterlere göre belirlendiği de belli değildi” dedi.

‘YAŞASIN TİYATRO’

Geri dönen isimlerden başarılı oyuncu Pervin Bağdat, 3 yıl 7 aydır Şehir Tiyatroları’ndan neden atıldıklarına anlam veremediklerini belirterek, “Haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığımız Güzellikler Evi’ne güzellikler katabilmek isteğiyle geri dönüyoruz nihayet. Hakkımız olanı aldık; bu süreçte yanımızda olan herkes ve deneyimlediğimiz her şey çok kıymetliydi. Yaşasın tiyatro” dedi.

ÜZÜMCÜ VE YAVUZ’UN DAVALARI SÜRÜYOR

2013 yılında Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı konuşma, basına verdiği demeçler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilen Levent Üzümcü’nün ise işten atılma davası hala sürüyor. Şehir Tiyatroları’nın kadrolu bir oyuncusu olan, bu sebepten dolayı Ragıp Yavuz ile birlikte hukuk mücadelesini sürdüren Üzümcü, şöyle dedi:

“Bu bir işe geri dönüş değil. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği benden bir oyunda oynamamın ricasında bulundu. Ben de birtakım resmi işleri hallettim. Benim işten atılma davam hala sürmekte. Bizim statü olarak diğer arkadaşlarımızla aramızda fark vardı. O arkadaşlarımız taşeron kapsamındaydı. Ben 657’ye tabii devlet memuruydum. Onlar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şehir Tiyatroları’nın başındaki bir önceki faşist yönetim onları almamıştı. A kadrolu benim ve Ragıp Yavuz’un davası sürüyor. Bu davalarda hiçbir hukuki gerekçe yok. Bize ağır ceza davası açılmadı, herhangi bir ceza almadık. Dönemin Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İBB Yüksek Disiplin Kurulu’nun imzasıyla attılar bizi. Usulde hata olmasına rağmen işe dönemiyoruz, hiçbir mahkeme karar veremiyor.”

İŞTE GERİ DÖNEN İSİMLER…

Şehir Tiyatroları’na geri dönen isimler şöyle: Burçak Çöllü, Pervin Bağdat, Cem Baza, Irmak Örnek, Ümit Bülent Dinçer, Gürkan Başbuğ, Ceren Hacımuratoğlu, Çimen Tunç Baturalp, Yasemin Güvenç, Gökçe Selim, Elvan Boran, Aydın Yıldız, Özgürefe Özyeşilpınar.