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SON DAKİKA! Umut Demirdelen vefat etti
SON DAKİKA! Umut Demirdelen vefat etti
Akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu Umut Demirdelen, hayata gözlerini yumdu.
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 21 Nisan 2020 - 15:26

Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncuya burada 3 kez corona virüsü testi yapılmış, 3 testin sonuçları da negatif çıkmıştı.

Öğlen saatlerinde vücudundaki değerlerin iyileştiği ve durumunun iyiye gittiği bildirilen Umut Demirdelen, ne yazık ki hayata tutunamadı. Demirdelen, 67 yaşında vefat etti.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜNDEN MESAJ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Demirdelen’in vefatının ardından şu mesajı paylaştı: “Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Umut Demirdelen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Umut Demirdelen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

‘Şehnaz Tango’, ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad’ rolü ile boy göstermişti.

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Son güncelleme: 16:09 - 21.04.2020
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