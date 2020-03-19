Suat Ülhan kimdir? Süper Baba’nın fırıncı Musti’si Süat Ülhan’ın hayat hikayesi..

Suat Ülhan 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Suat Ülhan’ın yer aldığı yapımlar…

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan, 1949, İstanbul’da dünyaya geldi.

Bir Kemalettin Tuğcu klasiği olan, TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Üvey Baba’ adlı dizide canlandırdığı ‘Süleyman’ karakteriyle tanındı. Evli olan sanatçı yaşamını İstanbul, Pendik ilçesinde sürdürmektedir.

Yine Tv dizisi Süper Baba’da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evinde Antrenör, Bir Aşk Uğruna’da Reşit, Deli Yürek’te Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırmıştır.