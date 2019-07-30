Sunay Akın’dan çarpıcı Salda mesajı

Sanatçı Sunay Akın, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılmak istenmesiyle ilgili çarpıcı bir yorum yaptı ve "Salda'ya 'göl' diyelim, 'öl' demeyelim" dedi.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyu ve bembeyaz sahili ile Türkiye’nin Maldivleri sayılan Salda Gölü’nde yarın Millet Bahçesi için ihale gerçekleştirilecek. Çevreciler söz konusu proje ile bu doğal güzelliğin tahrip olacağına yönelik uyarılarını sürdürüyor. Sanatçı Sunay Akın da, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı ve çarpıcı ifadeler kullandı:

Trabzon'daki Uzungöl'ü bilirsiniz… Doğa harikası olan bu göl ne yazık ki, bilgisiz ve yanlış ellerde bir çirkinlik abidesine dönüştürüldü… Tehlike çanları şimdi de Burdur'un Salda Gölü için çalıyor!.. 31 Temmuz günü göl ve çevresi ‘Millet Bahçesi’ adı altında yapılaşmaya açılacak… Hem de mahkemenin iptal kararına rağmen, adalet görmezlikten gelinerek!.. Doğa harikası yerleri koruyacak olan politikacılar değil, bilim insanlarıdır… Göllerimizin geleceği hakkında söz sahibi olması gereken limnolojidir… Doğaya bilimin yetkili kılınmadığı her türlü müdahale tahrip edici ve yıkıcıdır… Salda ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan akademisyen Erol Kesici, ‘Ben oraya 30 yılımı verdim fakat anlatamadım. Salda çok hassas bir göl. 2-3 milyon yıllık gölü 10 senede kaybederiz. Yol yakınken vazgeçin’ diyor… Salda'ya göl diyelim, “öl” demeyelim!