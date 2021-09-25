Super Mario filminin kadrosu belli oldu

Nintendo'nun oyunu "Super Mario Bros" film olarak beyazperdeye gelmeye hazırlanırken animasyon karakterlerini kimlerin seslendireceği de belli oldu. Kadroda Chris Pratt'ten Jack Black'e, Seth Rogen'dan Anya Taylor-Joy'a kadar birbirinden başarılı oyuncu yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2022’de vizyona girecek olan filmin seslendirme kadrosu belli oldu. İlk olarak 1993 yılında beyazperdeye yansıyan oyun karakterleri, şimdi yeniden bu defa animasyon olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar. Mario’yu Chris Pratt seslendirirken, Seth Rogen Donkey Kong’u, Charlie Day ise Luigi’yi seslendirecek.

Kadroda aynı zamanda Jack Black ve Queen’s Gambit ile yıldızını parlatan oyuncu Anya Taylor-Joy da yer alacak.

Bu gönderiyi Instagram’da gör chris pratt (@prattprattpratt)’in paylaştığı bir gönderi

Chris Pratt ve Nintendo, Perşembe öğleden sonra duyurusunun ardından Twitter’da trend oldu. Chris Pratt Instagram’da da bir rüyanın gerçekleştiğni söylediği bir video yayınladı ve çocukken evinin yakınındaki bir atari salonunda Super Mario oynadığını anlattı.

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