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Tov’un ilk konseri moda sahnesi’nde
Tov’un ilk konseri moda sahnesi’nde
Rewşan, yeni albümü Tov'un lansman konseri ile 29 Ocak'ta moda sahnesi'nde olacak.
Kültür Sanat 12 Ocak 2020 - 14:43

Başarılı müzisyen Rewşan, son albümü Tov’u (Tohum) 10 Ocak’ta dinleyicilerle buluşturmuştu. CK Music Production etiketiyle yayınlanan albümde Kamuran Ali Bedirhan, Fêrikê Ûsiv ve Aram Tigran gibi şair ve ozanların dizeleriyle, günümüz bestekarlarından Dr. Ahmet Kaya ve Mirady Doğan’a ait eserler buluştu.

Albümün müzik direktörlüğünü ve şarkıların aranjelerini Hakan Gürbüz yaptı. Tov’da gitarda Cenk Erdoğan, kopuzda Coşkun Karademir, davulda Ömer Arslan gibi önemli müzik insanları yer aldı.

Progresif folk sound’u ile dikkat çeken albümün lansman konseri 29 Ocak’ta moda sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Konser, 21.00’de başlayacak.

Son güncelleme: 14:50 - 29.01.2020
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