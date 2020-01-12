Tov’un ilk konseri moda sahnesi’nde

Başarılı müzisyen Rewşan, son albümü Tov’u (Tohum) 10 Ocak’ta dinleyicilerle buluşturmuştu. CK Music Production etiketiyle yayınlanan albümde Kamuran Ali Bedirhan, Fêrikê Ûsiv ve Aram Tigran gibi şair ve ozanların dizeleriyle, günümüz bestekarlarından Dr. Ahmet Kaya ve Mirady Doğan’a ait eserler buluştu.

Albümün müzik direktörlüğünü ve şarkıların aranjelerini Hakan Gürbüz yaptı. Tov’da gitarda Cenk Erdoğan, kopuzda Coşkun Karademir, davulda Ömer Arslan gibi önemli müzik insanları yer aldı.

Progresif folk sound’u ile dikkat çeken albümün lansman konseri 29 Ocak’ta moda sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Konser, 21.00’de başlayacak.