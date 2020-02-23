Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor
25. Türkiye-Almanya Film Festivali 20 Mart Cuma akşamı başlayacak. Bu yılın onur ödülleri Türkiye'den Genco Erkal'a ve Almanya'dan Senta Berger'e veriliyor. Uzun metraj filmler yarışması seçici kurulu başkanı Tevfik Başer olurken, kısa filmler yarışması jürisini Nuran David Çalış yönetecek.
bianet’in haberine göre; 20 Mart açılış galasında Genco Erkal'a verilecek ödülden sonra “Refakatçiler” açılış filmi olarak gösterilecek. Erkal ayrıca 22 Mart Pazar günü ‘Güneşin Sofrasında' oyununu sergileyecek. Tüm filmler ve sanatçıları içeren program önümüzdeki iki hafta içerisinde açıklanacak.
Festivaldeki tüm filmler ve sanatçıları içeren program önümüzdeki haftalarda duyurulacak.