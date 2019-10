Türkiye’nin yeni kişisel gelişim romanı

Çağdaş Türk yazarları arasında ilk kitabı “İç Sesini Aç” ile yerini alan Sarp Ertekin, kitabın sadece içeriğiyle değil, adıyla ve kapak tasarımıyla da okuyucuya önemli mesajlar veriyor. Kadın veya erkek, her yaştan okuyucunun kendisinden bir şeyler bulacağı kitap, birçoğumuzun yaptığı gibi farklı nedenlerden dolayı hayatı sürekli erteleyen, istediği hayatı yaşayamayan bir karakterin iç sesiyle olan hikâyesini anlatıyor.

İş, aşk, arkadaşlık, akrabalık ilişkileri gibi hayatın her alanında birçok öneriyi sıkmadan akıcı bir dille anlatırken, gündelik hayatın içinde karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözebilmek için kendini geliştirmek isteyen herkese ayna tutuyor.



SARP ERTEKİN’İN KALEMİNDEN

İnsan, her ne kadar başkalarının fikirlerine önem verse de karşılaştığı tüm sorunların cevaplarının özünde kendisinde olduğunu bilir. Ben, yaşamla ilgili sırların, bütünlüğün, mükemmelliğin ve tüm bilginin kişinin ruhunda olduğuna inanıyorum. Herkesin huzuru ve mutluluğu dış dünyada aramayı bırakıp bir an önce özüne, kendi içine dönmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda bir şey yok. İnsan her ne arıyorsa cevabı kendisinde, iç sesinde. Yaşamı boyunca, bazen dinledikleri bazen bastırdıkları ve kimi zaman da duymazlıktan geldikleri o iç sesi biraz daha iyi tanımak isteyen, yaşadığından daha mutlu, huzurlu ve daha keyifli bir hayatın peşinde olan herkes bu kitabı okumalı.

Kitap kapak rengini özellikle siyah renkte çalıştık, içimizdeki karanlık kısmı temsil ediyor. ‘'İç Sesini Aç'' yazısını da biraz belli belirsiz yapmaya çalıştım ki iç sesimizi belli belirsiz duyduğumuzu görelim. Kapağın üzerinde bir ses düğmesi var, bu güne kadar başkaları tarafından susturulan, dinlenmeyen, ihmal edilen o sesi biz biraz daha açıp duymaya başladıkça özümüzün istediği bir hayatı yaşamaya adım attıkça, o karanlıktan uzaklaşıp aslında aydınlığa ulaşabileceğiz, bu nedenle de kitabın arka kapağını beyaz yaptık.

Bu kitabı okuyan kişinin hayatında önemli değişimler başlayacak!

Bu kitabı okuyan kişi, öncelikle iç ses konusunda büyük bir farkındalık kazanacak. Bu güne kadar kendisine neler yaptığını, hayatın hangi alanlarında nasıl tıkandığını ve nasıl limitlediğini görecek, neden huzursuz olduğunun, nelerin yaşam enerjisi ve sevincini azalttığının farkına varacak. Kitap bittiğinde kendi potansiyelinin bilincine varıp, iç sesini dinlemeye başladığında aslında ruhunun bu dünyada ne aradığını da görmüş olacak.

KÜNYE

Sayfa Sayısı: 358

Baskı Yılı: 2019

Yayınevi: Cinius Yayınları