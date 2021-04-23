Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergileri ile güncel sanat çalışmalarını tek çatı altında buluşturan müze, bu zengin çeşitliliği bu kez sanal ortamda sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunun yer aldığı Osman Hamdi Bey salonundan, müzenin yeni sergilerine uzanan dijital arşivde, eserlere Türkçe ve İngilizce bilgiler ve videolar eşlik ediyor. 7/24 ziyarete açık sergiler üç boyutlu sanal sergi turları, Google Arts & Culture platformundan izlenebilen dijital sergilerden farklı olarak, eserlerin en ince ayrıntısına kadar incelenebildiği, multimedya araçlarıyla desteklenmiş, fiziksel dünyaya daha yakın ve gerçekçi bir deneyim sunuyor. Üç boyutlu sergiler ayrıca sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle de deneyimlenebiliyor.