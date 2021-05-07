Uffizi sosyal medya fenomenlerine savaş açtı: Parayı veren fotoğrafı paylaşır

İtalyan’nın Floransa şehrinde bulunan ülkenin en önemli müzelerinden Uffizi, corona yasaklarının gevşetilmesinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Ancak müzenin açılmasıyla birlikte, sosyal medya fenomenleriyle müze yönetimi arasında bir tartışma patlak verdi.

Tartışmanın fitilini ateşleyen isimlerden biri Instagram’da 20 bini aşkın takipçisi olan bir rehber ve blog yazarı Sara Innocenti. Uffizi’de çektiği fotoğrafları blog ve Instagram’da yayınlamak isteyen Innocenti, müze yönetiminin kendisinden aylık ücret istemesiyle şaşkınlığa uğradı.

‘MÜZEYE KATKI YAPIYORUM’



The Times’a konuşan Innocenti, “Bu şaka değil, gerçek. Uffizi direktörü, benimki gibi bloglarda yer alan fotoğraf ve videoları engellemek istiyor. Bu benim işim çünkü tamamen ücretsiz, tek bir kuruş ödemiyorsunuz. Bu insanları müzelere gitmeye teşvik etmekle ilgili. Müzelere bir katkı yaptığımı düşünüyorum. Uffizi’nin tanıtımını yapıp bir de onlara neden para ödeyeyim. Bu çok absürt” ifadelerini kullandı.

‘PANTOLON SATMANIN BEDELİ VAR’



Uffizi sözcüsü konu üzerine yaptığı açıklamada, blog yazarlarının kendilerini ya da müzeyi öne çıkarmakla, internet üzerinden ürün satmaya çalışmak arasında önemli bir çizgi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Eğer profiliniz için bir tablonun önünde fotoğraf paylaşıyorsanız bunda sorun yok. Ancak bunu reklam amacıyla yapıyor ve bir ürün satmaya çalışıyorsanız, bunun için ücret istemek zorundayız. Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu tablosu önünde poz verip pantolon satmak istiyorsanız bunun bir bedeli var” denildi.

FERRAGNİ İÇİN VOGUE ÖDEME YAPTI



İtalya’nın en ünlü sosyal medya simalarından Chiara Ferragni, müzede Botticelli eserleri önünde poz veren isimlerden biri. Instagram’da 23 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ferragni, kendisine ait bir giyim markasına da sahip.

Ferragni’nin gerçekleştirdiği çekime de değinen Uffizi sözcüsü, “İşin doğrusu Vogue dergisi Ferragni’nin fotoğraf çekimi için Uffizi’ye ödeme yaptı” ifadelerini kullandı.

‘İTALYAN YASALARI ÇOK AÇIK’



Fotoğrafların para karşılığında paylaşılmasının büyük yıldızların yararına olduğu eleştirileriyle ilgili konuşan Müze Direktörü Eike Schmidt, “Bu tamamen telif haklarıyla ilgili ve İtalyan yasaları bu konuda çok açık. Fotoğrafların sanatsal açıdan kullanılması ücretsiz. Ancak bunu reklam ve pazarlama amacıyla yapıyorsanız ücretini ödemelisiniz” dedi.

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