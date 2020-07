Ünlü besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti

Film müziklerinin efsane bestecisi Oscar ödüllü Ennio Morricone, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özellikle western film müzikleriyle tanınan Morricone, Bir Zamanlar Amerika’da, İyi, Kötü, Çirkin ve Birkaç Dolar İçin gibi kült filmler için yaptığı ikonik müziklerle biliniyordu.

İtalyan haber ajansı ANSA, Morricone’un birkaç gün önce kalça kemiğini kırdığını ve kaldırıldığı hastanede pazar gecesi hayatını kaybettiğini bildirdi.

ENNIO MORRICONE KİMDİR?

1928 doğumlu İtalyan besteci Ennio Morricone, müzik serüvenine doğduğu şehir olan Roma’da başladı. Annesinin Morricone’un müziğe olan yeteneğini keşfetmesiyle Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitimine başladı. Ünlü besteci, okulunu dereceyle bitirdi.

Morricone, adını dünyaya İtalyan yönetmen Sergio Leone’nin “Dolar” üçlemesine yaptığı müziklerle duyurdu. Clint Eastwood, Eli Wallach ve Lee Van Cleef’in başrolünü üstlendiği İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly) filmi için bestelediği müzikler ise halen tüm zamanların en iyi, en ilham verici ve orijinal yapıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Ünlü bestecinin çalışmaları, elektronika, rock, avant-garde caz gibi oldukça geniş bir yelpazenin içinde yer alıyor. Bunların az bir kısmı Western tarzında olmasına rağmen en çok bu eserleriyle ün kazanmıştır.

Quentin Tarantino gibi günümüz yönetmenleri de, Morricone’un geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeye devam ediyor. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü’ne layık görülmüştü. Birçok kez Oscar’a aday gösterilen Morricone, 2016 yılında Tarantino’nun The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.