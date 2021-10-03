Ünlü manken Emily Ratajkowski yıllar sonra açıkladı: Beni taciz etti

Ünlü manken Emily Ratajkowski, kendisine şöhreti getiren müzik klibi Blurred Lines'ın çekimleri sırasında müzisyen Robin Thicke'in kendisini elle taciz ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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30 yaşındaki ünlü manken Emily Ratajkowski, kendisinin uluslararası arenada tanınmasını sağlayan Robin Thicke’nin Blurred Lines isimli klibinin setinde cinsel tacize uğradığını açıkladı.

İngiliz Sunday Times, Ratajkowski’nin kitabından bazı bölümleri okurlarıyla paylaştı. My Body (Bedenim) isimli kitapta Ratajkowski, “Thicke, Blurred Lines isimli şarkının klibinin setinde elleriyle göğüslerimi elledi. Bir anda yabancı birinin elinin soğukluğunu ve yabancılığını göğüslerimde hissettim. Arkamdan gelip elledi. Gayriihtiyari geri çekildim ve arkamı döndüğümde onun Robin Thicke olduğunu gördüm” dedi.

Ratajkowski, “O andan sonra ilk kez kendimi çıplak hissettim. Yaşadıklarımı bastırmaya çalıştım. Başım yukarıda gezdim ve göz temasından kaçındım. İnsanlarla iletişimimi azalttım” dedi. Olaydan önce Thicke’in biraz sarhoş olduğunu söyleyen Ratajkowski, “Thicke, tek bir hareketiyle o anda seti erkeklerin yönettiğini herkese hatırlattı. Onun klibinde dans eden çıplak bir kadın olarak hiçbir gerçek gücüm yoktu” dedi.

2013’te yayınlanan ve Pharrell Williams’ın da yer aldığı şarkı piyasaya çıktığında çok büyük tartışma yaratmıştı. Kendisiyle ilgilenmeyen bir kadına Thicke’in söylediği şarkıda “Senin de istediğini biliyorum” sözleri geçiyordu. Williams daha sonra bu sözlerden dolayı çok büyük utanç duyduğunu söylemişti.