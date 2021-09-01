Ünlü müzisyenden Afgan çağrısı: Kadın öğrencileri ülkeden çıkarın

Ünlü rock grubu Rage Against The Machine'in gitaristi Tom Morello, Afganistan için çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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1990’lara damga vuran ABD’li rock grubu Rage Against The Machine’in gitaristi Tom Morello, bir açık mektup yazarak Afganistan’a yardım çağrısında bulundu.

House of Lords’un eski gitaristi Lanny Cordola ile 2015 yılında Kabil’de Girl With a Guitar (Gitarlı Kız) isimli bir eğitim programı başlatan Morello, açık mektubu Billboard dergisine gönderdi.

Mektupta Morello, “Şu an çok büyük bir tehlikede olan Afganistan’daki çok özel kız çocukları için yazmak istedim. Girl With a Guitar, sokak çocuklarını, yetimleri ve travma yaşamış diğer çocukları alarak, müziği bir rehabilitasyon aracı olarak kullanıyor. Bu harika çocuklarla çalışma şansına eriştim” ifadesini kullandı.

Morello, Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra okulların yıkıldığını ve kız çocuklarının saklanmak zorunda kaldığını söylerken, “Bu kızlar çok büyük risk altında çünkü batı müziği yaptılar ve ABD’li erkek bir öğretmen tarafından eğitim aldılar” dedi.

Şu an Pakistan’da bulunan Cordola’nın, 12 Afgan öğrencisi ve ailelerini kurtarmaya çalıştığı da belirtildi. Brian Wilson, Sammy Hagar, Nick Cave ve Blake Shelton gibi ünlü müzisyenler bu programda eğitim gören kızlarla kayıt yapmışlardı.

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