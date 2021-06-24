Ünlü ressamın 100 yıllık sırrını yapay zekâ ortaya çıkardı

2018’de Londra’da Tate tarafından yürütülen çalışmalarda, Amedeo Modigliani’nin 1917’de yaptığı Bir Kızın Portresi’nde aslında başka bir kadının tam boy bir tablosu olduğu ortaya çıktı. Ünlü yağlı boya tablo, ince bir sarışının resminin üzerine boyanmıştı.

İki bilim adamı stereoskopik görüntüleme, yapay zekâ ve 3D baskı kullanarak gizli resmin bir bölümünü ortaya çıkardı ve yeniden yapılandırdı.

Ocak 2019’da sinirbilimci Anthony Bourached, fizikçi George Cann ile bir araya gelerek daha önce gizlenmiş sanat eserlerini yeniden yapılandırmak için makine öğrenimini kullanan bilimsel proje Oxia Palus’u kurdu.

Bourached ve Cann, renkleri, fırça darbelerini ve diğer önemli özellikleri yeniden üretmek için röntgen taramalarından gelen görüntüler ile sanatçının diğer eserlerinden gelen bilgileri kullanan bir sinirsel stil aktarım algoritmasından yararlanıyorlar.

İkili, Modigliani dışında, Picasso’nun Mavi Dönem tablosunu, Leonardo da Vinci’nin Madonna’sını ve Santiago Rusiñol’un tamamı boyanmış bir manzara resmini de incelediler.

GİZEMLİ SARIŞIN KADIN

Modigliani’nin üstüne resim yaptığı gizemli sarışın kadının ise ressamın eski sevgilisi İngiliz şair ve yazar Beatrice Hastings olduğundan şüpheleniliyor. Hastings’in Modigliani’nin portrelerinden en az 14’ü için poz verdiği biliniyor.

Yaklaşık 100 yıldır saklı kalmış resim, haziran ayı sonuna kadar Londra’daki Lebenson Gallery’de sergilenecek.

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