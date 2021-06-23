Michelangelo’nun heykellerini temizlemek için et yiyen bakteriler kullanıyorlar

Medici Şapeli, Rönesans’ın en güçlü ailelerinden biri olan Medici ailesinin türbesi gibi. Yaklaşık 500 yıl önce, Floransa hükümdarı Dük Alessandro de Medici geceyi güzel bir dul kadınla geçirme vaadiyle kandırılıp kuzeni tarafından tutulan bir suikastçının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cesedi, babasının mezarına yerleştirildi.

Şapel, Michelangelo’nun dokunuşlarıyla sanat tarihine iz bırakan yapılardan biri haline geldi. Ancak son zamanlarda İtalyan sanat tarihçileri, Dük’ün cesedinin bulunduğu Medici Şapeli’ndeki mermer heykellerin lekeli görünmeye başladığını fark ettiler.

CESETLERDEN SIZAN SIVILAR KİRLENMEYE NEDEN OLUYOR

Kasım 2019’da, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi kire neyin neden olduğunu buluyor: Alessandro de Medici’nin pek de uygun olmayan bir şekilde mumyalanmış cesedinden sızan sıvılar…

Cesetten sızan sıvılar, zamanla yapıştırıcı ve alçıda biriken diğer bileşiklerle birlikte Alessandro’nun babasının mezarını süsleyen Alacakaranlık ve Şafak heykellerine sızmaya başlıyor.

BİNDEN FAZLA BAKTERİ İNCELENDİ

Heykellerde bulunan kirler, kimyasal temizlik ürünleriyle temizlenemeyeceği için İtalyan Ulusal Yeni Teknolojiler Ajansı’nda biyolog olan Anna Rosa Sprocati ve ekibi, lekelere karşı test etmek için 1000’den fazla bakteri seçti. Bazı bakterilerin sadece insan kalıntılarını değil, aynı zamanda hassas Carrera mermerini de yediği gözlemlendi ancak sonunda en umut verici sekiz bakteri seçildi ve kilisenin sunağının arkasındaki ızgaralı bir bölümde test edildi.

Bakteriler daha sonra Giuliano di Lorenzo’nun mezarına, özellikle de Gece ve Gündüz heykellerine yerleştirildi ve Gece heykelinin saçlarını ve gözlerini birikmiş kalıntılardan başarıyla temizlediği gözlemlendi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle kısa bir aradan sonra ekip, en iyi et yiyen bakterileri lekelenmekte olan mezarın üzerine mikrobiyal bir jel yoluyla saldı.

İlginizi Çekebilir NFT'ye dönüştürülen Michelangelo eseri 170 bin dolara satıldı