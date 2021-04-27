Ünlü şarkıcı Kanye West’in Yeezy ayakkabısı 1.8 milyon dolara satıldı

Son dönemde müzik kariyerinden ziyade tasarımcılığa yönelen ve birçok markayla iş birliği yaparak ayakkabı ve hazır giyim ürünleri satışa çıkaran Kanye West yine gündemin tepesine oturdu…

Kanye West’in 2008 yılında Grammy Müzik Ödülleri’nde giydiği Nike Air Yeezy, rekor fiyata satıldı. Sothbey’s müzayede evinde gerçekleşen açık artırmada West’in giydiği ayakkabı tam 1.8 milyon dolara (yaklaşık 14 milyon TL) satıldı. Böylelikle bir çift ayakkabı için en yüksek para verilmiş oldu.

Ayakkabıyı, ayakkabı yatırım platformu RARES isimli bir kuruluşun satın aldığı belirtildi. Kanye West ve Mark Smith tarafından Nike için tasarlanan ayakkabının bu fiyata satılması tarihe geçti. 45 numara olan ve bir prototip olarak çok nadir bulunan ayakkabının siyah deri kaplama olduğu belirtildi.

En son 2020 yılının Mayıs ayında Sotheby’s’in açık artırmaya çıkardığı ve ünlü basketbolcu Michael Jordan tarafından bizzat giyilen 1985 yılı üretimi Air Jordan 1, 560.000 dolara satılmıştı.

2013 yılında Nike ile ortaklığını noktalayan ve Adidas ile çalışmaya başlayan West, 2020 yılında bu ortaklığından 1.7 milyar dolar gelir elde etmişti. West, rekor kıran ayakkabısını giyerken Grammy Ödül Töreni’nde Hey Mama ve Stronger isimli şarkılarını söylemiş ve ayakkabılar kısa bir süre içerisinde kült bir obje haline gelmişti.



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