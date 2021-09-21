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Vergi olarak sanat eseri bağışladı: Picasso eserleri Fransa’da

Ünlü ressam Picasso'nun kızı Maya Ruiz-Picasso, babasına ait dokuz sanat eserini Fransa'ya bağışladı.

Sozcu.com.tr
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Vergi olarak sanat eseri bağışladı: Picasso eserleri Fransa’da

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce basında çıkan haberleri doğrulayarak, Fransa’ya, Pablo Picasso’nun dokuz yeni sanat eserinin teslim edileceğini söyledi.

Le Maire, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Picasso’nun bu yeni eserlerini ağırlamak ülkemiz için bir onur. Her biri kültürel mirasımızı zenginleştirecek ve derinleştirecektir” dedi.

BFM TV ve Le Figaro gazetesi daha önce Picasso’nun kızının bağışının, Fransız devletiyle yaptığı vergi anlaşmasının bir parçası olduğunu belirtti.

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