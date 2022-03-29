Will Smith’in bu görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü: Aynı şakayı o da yapmış…

Dün düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'ı canlı yayında sahneye çıkarak tokatlayan ünlü oyuncu Will Smith'in 1991 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yayımlanan videoda, Smith, kel bir gitariste dönerek 'kafasını her gün cilalaması' konusunda espri yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Dün düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’ı canlı yayında sahneye çıkarak tokatlayan ünlü oyuncu Will Smith’in 1991 yılına ait görüntüleri yeniden gündem oldu.

Ünlü komedyen Oscar Ödül Töreni sırasında, Jada Pinkett Smith'in saçını kazıtmasından yola çıkarak, 1997'de Demi Moore'un oynadığı GI Jane isimli filme gönderme yapmış ve “Jada, seni seviyorum. GI Jane 2'yi merakla bekliyorum” demişti.

Will Smith’in 1991 yılında çekilen görüntülerinde, bir adamla kel olduğu için alay ettiği ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoda, Smith’in Oscar’dakine benzer bir şekilde bir kişinin saçının dökülmesiyle alay ettiği görülüyor.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia. One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA — Three Crosses (@Peter_OKH) March 28, 2022

Videoda, Will Smith, “Basçımızın her gün uyguladığı bir kural var. Her gün kelini parlatıyor” ifadelerinde bulunuyor. Daha sonra ise Smith, seyircinin garip tepki ve kahkahalarına yanıt olarak ‘Ah, bunlar şaka, hadi ama’ diyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun yayılmasının ardından Smith’in alay ettiği ve ‘her gün kafasını cilalıyor” dediği John Williams’ın saç dökülme ile sonuçlanan bir hastalığa sahip olduğu öne sürüldü. Ancak konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da Smith’in ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir kişi, “İkiyüzlülüğün en net görünüşü” ifadesinde bulunurken bir başkası, “Başka biri hakkında şaka yaparken iyi ama ailesiyle ilgili şaka yapıldığında bununla başa çıkamadı…” yazdı.

Bir başkası ise 1991 yılında çekilen görüntülerle ilgili ‘Bu aslında G.I Jane şakasından daha da kötü’ yazdı.

‘AYNI ŞEY Mİ?’

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma karşı çıktı. Bazıları vidoya yapılan yorumları eleştirerek: ‘Kel bir adamla dalga geçmeyi kel bir kadınla dalga geçmekle nasıl aynı tutabilirsiniz?” dedi. Bir başka kullanıcı ise, Yani gerçekten 20 yaşındaki Will’i 50 yaş üstü Chris Rock’la mı kıyaslıyorsunuz? Genç ve safken söylemenin uygun olduğunu düşündüğüm şeyler var, Şimdi daha iyi biliyorum, Chris daha iyi bilmeliydi.’ yazdı.

WİLL SMİTH ÖZÜR DİLEDİ

Bugün ise Geçmişte birlikte çalıştığı Rock'ı sahneye çıkarak tokatlayan ve daha sonra da yerine oturduğu sırada “O lanet olası ağzına eşimin adını almayacaksın” diye bağıran Smith, sosyal medya hesabından özür diledi.

Sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan Smith, “Şiddetin her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı” dedi.

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