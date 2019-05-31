Ya da nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ya da’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ya da’ dır.
YA DA NE DEMEK: Seçenek belirtmek anlamına gelen ya da aynı değerde tutulan iki seçeneği veya bir başka seçeneği anlatmak için kullanılan bağlaçtır.
YA DA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ya da, yada olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ya da şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
Yada (Yanlış kullanım)
Ya da (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sen ya da o buradan gidecek”