Ya da nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ya da’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Ya da nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ya da’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'ya da' bağlacıdır. Ya da mı, yada mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ya da’ dır.

YA DA NE DEMEK: Seçenek belirtmek anlamına gelen ya da aynı değerde tutulan iki seçeneği veya bir başka seçeneği anlatmak için kullanılan bağlaçtır.

YA DA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ya da, yada olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ya da şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

Yada (Yanlış kullanım)

Ya da (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sen ya da o buradan gidecek”