25 Aralık Reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek reyting rekabeti…

25 Aralık reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam yarışa TV8'de başlayan başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir de katıldı. Peki Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek ve Afili Aşk reyting rekabetinde ilk sırayı kim aldı?

Dün akşamın reyting sonuçlarına göre lider yine değişmedi. 25 Aralık total reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman yine ilk sırada yer aldı. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise ikinci sırada kendine yer buldu. Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryosunu kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, ilk bölümü ile total sıralamada on birinci oldu.

Gecenin diğer dizilerinden Benim Adım Melek altıncı olurken, Afili Aşk ise onuncu oldu.

YENİ DİZİ DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ON BİRİNCİ OLDU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın hayatına TV8’de başladı. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

TV8 ekranlarında dün akşam yayınlanmaya başlayan Doğduğun Ev Kaderindir total sıralamada on birinci oldu. AB’de beşinci olan dizi ABC reyting sonuçlarına göre ise dördüncü sırada yer aldı.