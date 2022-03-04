Adriana Lima’nın karnı büyüdü

Üçüncü çocuğuna hamile olan model Adriana Lima, Balmain defilesini seyretmeye gittiğinde büyüyen karnıyla dikkat çekti.

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Model Adriana Lima Balmain’in tasarımcısı Olivier Rousteing’in yeni koleksiyonunu sergilediği defileyi izlemeye gitti.

40 yaşındaki Brezilyalı model, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine, sevgilisi Andre Lemmers ile katıldı.

Paris'teki Carreaux du Temple’de yapılan defilede siyah bir elbise giyen Lima’nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Adriana Lima, geçen günlerde eğlenceli bir TikTok videosu çekerek hayranlarına hamile olduğunu duyurmuştu.

Videoda Lima, erkek arkadaşının kendisini korkutmayı ve tepkisini kaydetmeyi sevdiğini belirtiyor ve “Ama bugün… ödeşme zamanı” diyerek, hamile olduğunu bildiren testi sevgilisine gösteriyor.

Ünlü modelin daha önce beş yıl süren evliliğinden 12 yaşında ve 9 yaşında iki kızı var.

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