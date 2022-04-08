Akademi’nin kararını bekleyen Will Smith’in başı sosyal medyayla dertte

Oscar Ödül Töreni'nde bir skandala imza atan Will Smith, olayın yaşandığı geceden beri tüm magazin basınının ve sosyal medya kullanıcılarının yakın markajında. Sosyal medyada şimdi de bir yandan Will Smith'in 2019'daki bir videosunu, bir yandan da evliyken ilişki yaşayan Jada Pinket Smith'in eski sevgilisinin açıklamalarını konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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Oscar Ödül Töreni’nde herkesin gözü önünde sahneye çıkıp Chris Rock’a tokat atarak bir skandala imza atan Will Smith, Akademi’nin kendisiyle ilgili kararını beklerken bir yandan da kendisi ve eşi Jada Pinkett Smith hakkında çıkan yeni iddialarla uğraşıyor.

Son olarak Smith ikilisinin 2019 yılına ait bir videosu yeniden sosyal medyada popüler oldu. Videoda Will Smith, Jada’yı nüfuz için kendisini kullanmaması konusunda uyarırken ve son derece rahatsız bir şekilde görülüyor.

Başlangıçta Jada Pinkett Smith tarafından Instagram Live’da çekilen 49 saniyelik klip, Smith’in geçen ay Oscar’larda komedyen Chris Rock’a saldırmasının ardından Reddit’te yeniden yayınlanınca binlerce kez izlendi.

50 yaşındaki Pinkett Smith, sohbet programı “Red Table Talk”u tanıtmak için yaptığı videoda eşi Will Smith’i çekiyor ve oyuncudan “Bana sormadan beni filme almaya başlama” uyarısı alıyor. Ancak Pinkett Smith, eşinin uyarılarına kulak asmayarak videoyu tamamlıyor.

EVLİYKEN YAŞADIĞI İLİŞKİ YENİDEN GÜNDEMDE

Will Smith’in attığı tokat, çiftin ilişkilerine de yeniden dikkat çekti. Çift daha önce açık bir evlilik yaşadıklarını ve başka kişilerle görüştüklerini açıklamışlardı. Açıklama, August Alsina’nın Jada Pinkett Smith ile yaşadığı ilişkiyi açıklamasından sonra geldi.

Şimdi de sosyal medyada Alsina’nın bu ilişkiyle ilgili bir kitap yazacağı iddia ediliyor. August Alsina Instagram’da bu iddiaları reddettiği bir açıklama yayınladı: “Herhangi biriyle hiçbir şekilde cinsel hayatım hakkında bir kitap yazmama gerek var mı?”

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