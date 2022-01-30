Aleyna Tilki: Ailemin can güvenliği yok!

Geçtiğimiz aylarda konser verdiği sırada bir hayranın saatlerce evinin yakınlarında beklemesi sonrası polise giden Aleyna Tilki, takıntılı hayranın ceza almadığını söyledi. Tehdit mesajları aldığını söyleyen Tilki, "Benim ve ailemin can güvenliği yok" ifadesini kullandı.

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Dün akşam dinleyicileriyle Kıbrıs’ta bir araya gelen Aleyna Tilki, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tikli, “Konserimi izlemeye annem, babam ve kardeşim de geldi. Hemen hemen her konsere hep beraber gidiyoruz bugün olduğu gibi.” dedi. Annesi Havva Öztel’in sesinin güzel olduğunu belirten 21 yaşındaki şarkıcı, “Bu ‘Anneler Günü’nde anımız olsun diye ortak düet gibi bir şey yapma planımız var.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken Gülşen’le ilgili de konuşan Aleyna Tilki, şunları söyledi:

* Sanat bazen izahı olmayan bir şeydir. Biz ne yaptığımızın izahını yapmak zorunda değiliz. Sanatçının kostümü, şarkısı ile arasındaki bağdır kimse karışamaz, kimse buna hesap soramaz. Sanat izah edilemeyen tek şeydir o yüzden de buna sanat derler.

“TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM”

Geçen ay kendisi konserdeyken evine gelip, saatlerce bekleyen takıntılı hayranın ceza almadığını sadece uzaklaştırma aldığını belirten Tilki şu ifadeleri kullandı:

* Elini kolunu sallayarak geziyor, benim ve ailemin can güvenliği yok! Kıbrıs’a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayan kişilerle ilgili de ceza almaları için başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum.

* Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan. Duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil, kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. Kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki…

* Kadınları korumak, kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorum ki biri çıksın artık ‘Kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak!’ böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın!

“BEN BİZZAT UĞRAŞIRIM”

Aleyna Tilki, yaşananların ardından geçtiğimiz haftalarda Tilki, evini değiştirmişti. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla alakalı paylaşımda bulunan Tilki, “Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!” ifadelerini kullanmıştı.

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