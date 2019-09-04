Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alana Ali Ersan Duru hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Ali Ersan Duru kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler...

Ali Ersan Duru, 1984 doğumludur. Oyunculuk hayatına Başrolde Aşk adlı dizi ile adım atan Ali Ersan Duru hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Ersan Duru nereli ve kaç yaşında?

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. Öğrencilik yıllarında amatör tiyatro ile sahne deneyimini gerçekleştiren Ali Ersan Duru, ilk olarak Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nda yer almış ve 2008 senesinde Diyalog Sanat'ta oyunculuk eğitimini almıştır. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizisi ile yaşamıştır.

Başrolde Aşk, Hayat Devam Ediyor, Çanakkale 1915, Bugünün Saraylısı, Romantik Komedi 2, Yağmurdan Kaçarken, Gönül İşleri, Aşk Zamanı, Şahane Damat ve Kalbimin Sultanı gibi dizi ve sinema filmlerinde rol alan Ali Ersan Duru, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almaktadır. Ali Ersan Duru, 1.90 metre boyunda 80 kilo ve Başak burcudur.

Ali Ersan Duru'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2018-2019 – Diriliş Ertuğrul (Albastı Beybolat) (TV Dizisi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Mahmut) (Tv Dizisi)

2016 – Şahane Damat (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Zamanı (Fikret) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (TV Dizisi)

2013 – Yağmurdan Kaçarken (Korkmaz) (TV Dizisi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Mustafa) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Bugünün Saraylısı (Fatih) (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Mehmet Ali) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Hayat Devam Ediyor (Berat) (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Emre) (TV Dizisi)