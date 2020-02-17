Alişan’ın oğlu Burak bir yaşına girdi, hediyeler havada uçuştu

Buse ve Alişan'ın oğlu Burak bir yaşına girdi. Ünlü bir otelde parti düzenleyen çiftin mekana 200 bin TL ödediği söyleniyor. Partide Demet Akalın Burak'ın bakıcısına tektaş takarken, Burak'a da beşibiryerde hediye etti.

Alişan Tektaş ve Buse Varol çiftinin oğulları Burak’ın 1 yaş doğum günü, haftasonu ünlü bir otelde gerçekleşti. Bu otelin bir özelliği de, Alişan ve Buse’nin burada evlenmiş olması… Partiye, çiftin akrabaları dışında Demet Akalın, Çağla Şikel, Özlem Yıldız gibi isimler de katıldı..



Partide çocuklar için Mickey Mouse konseptli oyun alanları yapıldı. Kaydırak, langırt, boğa güreşine kadar bir çok platform çocukları doyasıya eğlendirdi. Sahneye çıkarak doğum günü pastasını kesen aile, Burak için yazdıkları şarkıyı da seslendirdi. Alişan’ın organizasyona 200 Bin TL ödediği öğrenildi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren çift, “Burak’ın ilk yaşı… Şu an yaptığı şeyin farkına varamayacak ama ilerde izlediği zaman görsün” diye konuştu. Yazdığı şarkıyı anlatan Buse Varol, “Sabah 5 buçukta eve geldik. Şarkıyı yapmak için stüdyodaydık. Hiç bir ticari kaygı taşımadan yaptık. İlerde dinleyebileceği bir hatıra olsun diye yaptık” dedi.



AKALIN’IN PAHALI HEDİYELERİ

Burak bebeğe 5’i bir yerde takan Demet Akalın, Burak’ın bakıcısına da tek taş aldı. Pahalı hediyeleriyle dikkat çeken Akalın, doğum gününe de laf etmeden geçemedi. “Alişan kendine doğum günü yapmış. Artık bana geçirmezsiniz. Bugünkü organizasyon Kylie Jenner’dan daha güzeldi. Seneye benim bunu geçmem lazım” diye konuştu.